Четыре пассажира муниципального автобуса пострадали в ДТП в Ленинском районе Нижнего Новгорода 12 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре пассажира муниципального автобуса пострадали в ДТП в Ленинском районе Нижнего Новгорода 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 16:30 на ул. Попова, 35. Согласно информации, 44-летний водитель автомобиля Renault выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ 621322, следовавшим по маршруту № 68.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса: 50-летний мужчина получил перелом лодыжки, три женщины, 41, 49 и 50 лет, получили ушибы.