Пропавший в Нижегородской области Алексей Комиссаров найден живым

Пропавший в феврале 2018 года в Нижегородской области Алексей Комиссаров найден живым. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 13 апреля.
Информация о том, где находился мужчина, и при каких обстоятельствах был найден, не раскрывается.
Напомним, 35-летний мужчина в начале февраля уехал из г. Лысково в Нижний Новгород и пропал.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+