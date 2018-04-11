Пропавший в Нижегородской области Алексей Комиссаров найден живым Происшествия

Пропавший в феврале 2018 года в Нижегородской области Алексей Комиссаров найден живым. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 13 апреля.

Информация о том, где находился мужчина, и при каких обстоятельствах был найден, не раскрывается.

Напомним, 35-летний мужчина в начале февраля уехал из г. Лысково в Нижний Новгород и пропал.