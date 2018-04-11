"ТрансПроект СПБ" выполнит разработку проекта решения приаэродромной территории нижегородского "Стригино" Общество

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ООО "ТрансПроект СПБ" выполнит разработку проекта решения приаэродромной территории международного аэропорта "Стригино" (Нижний Новгород, входит в холдинг "Аэропорты Регионов"). Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

АО УК "Аэропорты Регионов" 11 апреля 2018 года организовало закупку у единственного поставщика на разработку проектов решений приаэродромной территории для пяти своих аэропортов.

Заказчиками совместной закупки выступают ПАО "Аэропорт Кольцово", АО "Международный аэропорт "Курумоч", АО "Международный аэропорт Нижний Новгород", АО "Ростоваэроинвест", АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)".

Цена контракта составляет 18,1 млн рублей, из которых 3 млн рублей – на нижегородский аэропорт.

Как сообщили в пресс-службе "Стригино", данный контракт заключен в целях исполнения постановления правительства РФ от 2 декабря 2017 года № 1460. В постановлении указано, что решение включает в себя текстовое и графическое описания местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней подзон для ведения ЕГРН, а также перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом России.

"ТрансПроект СПБ" должен направить проект решения в территориальное управление Роспотребнадзора для получения санитарно-эпидемиологического заключения, которое должно быть выдано не позднее 30 рабочих дней со дня получения проекта решения. Далее проект предоставляется в уполномоченный федеральный орган правительства России, который в течение 15 дней рассматривает документы и направляет их на согласование в правительство Нижегородской области с учетом заключений уполномоченных органов администрации города. В случае несоответствия проект решения возвращается разработчику для доработки в течение 15 рабочих дней. Согласовать проект в уполномоченном федеральном органе по закону необходимо в течение 30 дней с момента поступления документов в правительство области.

СПРАВКА:

ПАО "Аэропорт Кольцово" зарегистрировано в 1993 году в Екатеринбурге. Уставный капитал – 417 053 тысячи рублей. Учредитель – министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Основной вид деятельности – аэропортовая. Среди дополнительных видов деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) и другие.

АО "Международный аэропорт Курумоч" (АО "МАК") зарегистрировано в 2002 году в Самаре. Основной вид деятельности – аэропортовая. Среди дополнительных видов деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) и другие.

АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" зарегистрировано в 2003 году в Нижнем Новгороде. Уставный капитал составляет 310 млн рублей. Учредитель – государственное предприятие "Международный аэропорт Нижний Новгород". Основной вид деятельности – вспомогательная деятельность, связанная с воздушным и космическим транспортом.

АО "Ростоваэроинвест" зарегистрировано в 2012 году в Ростове-на-Дону. Уставный капитал 4 млрд 345 млн рублей. Учредители – ОАО "Кольцово-инвест" и государственное унитарное автотранспортное предприятие "Ростовавтодортранс". Основной вид деятельности – аэропортовая. Дополнительный вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)" зарегистрировано в 2016 году в Петропавловске-Камчатском. Уставный капитал – 355 млн рублей. Основной вид деятельности – аэропортовая. Дополнительный вид деятельности – вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом.