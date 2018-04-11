Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2018 13:16  [62] "Ковернинский район показывает уверенную положительную динамику социально-экономического развития", - Ольга Щетинина
13 апреля 2018 13:08  [65] Остановка транспорта будет запрещена на участке Сормовского поворота Нижнего Новгорода с 1 мая
13 апреля 2018 13:04  [60] "Фрегат" отреставрирует фасад связанного с именем поэта Тараса Шевченко ОКН в Нижнем Новгороде
13 апреля 2018 12:46  [315] Приставы арестовали автомобиль "УК Нижегородский дом" за долг перед "ТНС энерго НН"
13 апреля 2018 12:12  [93] ХII Конкурс социальных и культурных проектов стартовал в Нижегородской области 11 апреля
13 апреля 2018 12:09  [133] Нижегородское правительство планирует внедрить в регионе "Карту гостя"
13 апреля 2018 12:05  [98] "ТрансПроект СПБ" выполнит разработку проекта решения приаэродромной территории нижегородского "Стригино"
13 апреля 2018 10:17  [149] Апелляционный суд подтвердил штраф МРСК Центра и Приволжья в 600 тысяч рублей за завышение стоимости услуг
13 апреля 2018 09:40  [187] Холодная и горячая вода будет отключена в 13 домах в Канавинском районе Нижнего Новгорода 13 апреля
13 апреля 2018 09:20  [283] Нижегородский минздрав привлек к дисциплинарной ответственности 16 главврачей за различные нарушения
Общество

ХII Конкурс социальных и культурных проектов стартовал в Нижегородской области 11 апреля

13 апреля 2018 12:12  [93] Общество

ХII Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл" стартовал в Законодательном собрании Нижегородской области 11 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Конкурс проводится в Нижегородской, Владимирской, Ярославской и Вологодской областях, республиках Марий Эл, Мордовия, Чувашия. Оргкомитет будет принимать заявки от некоммерческих организаций и муниципальных образований до 31 мая 2018 год по направлениям: "Духовность и культура", "Спорт", "Экология", а также по дополнительной номинации - "Молодежные инициативы", посвящённая 25-летию благотворительного фонда "Лукойл".

По словам и.о. вице-губернатора области Евгения Люлина, взаимодействие правительства Нижегородской области и ПАО "Лукойл" строится "на основе соглашения о взаимном сотрудничестве, по которому правительство оказывает поддержку инвестпроектам "Лукойла", а компания, со своей стороны, помогает воплощать в жизнь важные для нижегородцев общественные начинания".

Сообщается, что ежегодно в состав экспертного совета конкурса входят представители областного Законодательного собрания. "За все время существования конкурса было поддержано 530 проектов в различных сферах – это и спорт, и экология, и художественные промыслы. Люди, которые придумывают проекты, объединяя энтузиастов вокруг себя, нашли мощного партнера в лице "Лукойла", - подчеркнула и.о. председателя Заксобрания Ольга Щетинина.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph