ХII Конкурс социальных и культурных проектов стартовал в Нижегородской области 11 апреля Общество

ХII Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл" стартовал в Законодательном собрании Нижегородской области 11 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Конкурс проводится в Нижегородской, Владимирской, Ярославской и Вологодской областях, республиках Марий Эл, Мордовия, Чувашия. Оргкомитет будет принимать заявки от некоммерческих организаций и муниципальных образований до 31 мая 2018 год по направлениям: "Духовность и культура", "Спорт", "Экология", а также по дополнительной номинации - "Молодежные инициативы", посвящённая 25-летию благотворительного фонда "Лукойл".

По словам и.о. вице-губернатора области Евгения Люлина, взаимодействие правительства Нижегородской области и ПАО "Лукойл" строится "на основе соглашения о взаимном сотрудничестве, по которому правительство оказывает поддержку инвестпроектам "Лукойла", а компания, со своей стороны, помогает воплощать в жизнь важные для нижегородцев общественные начинания".

Сообщается, что ежегодно в состав экспертного совета конкурса входят представители областного Законодательного собрания. "За все время существования конкурса было поддержано 530 проектов в различных сферах – это и спорт, и экология, и художественные промыслы. Люди, которые придумывают проекты, объединяя энтузиастов вокруг себя, нашли мощного партнера в лице "Лукойла", - подчеркнула и.о. председателя Заксобрания Ольга Щетинина.