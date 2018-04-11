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Общество

"Фрегат" отреставрирует фасад связанного с именем поэта Тараса Шевченко ОКН в Нижнем Новгороде

13 апреля 2018 13:04  [51] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Фрегат" (Нижний Новгород) отреставрирует фасад объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в котором в 1858 году жил поэт Шевченко Тарас Григорьевич" (Нижний Новгород, ул. Варварская, 5а). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, компания стала единственной, кто подал заявку на участие в аукционе, назначенном на 16 апреля. С ООО "Фрегат" планируется заключить контракт по начальной цене контракта – 3,6 млн рублей. Источник финансирования – субсидии из бюджетов Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Работы должны быть выполнены до 15 мая.

Напомним, за последние полтора месяца ООО "Фрегат" также получило право на ремонт фасада Нижегородского театра кукол, ремонт крыш шести башен Нижегородского кремля и флигеля Дома военного губернатора в Кремле.

СПРАВКА:
Объект был спроектирован в 1828 году по заказу коллежского асессора Ивана Княгининского. С 1838 года здание было продано под размещение Соляного правления, в 1860 году – Палате госимущества. Первоначальное архитектурно-художественное решение сохранялось до революции. Впоследствии с фасада исчез главный вход под чугунным крыльцом на опорах. В 1956 году был надстроен третий этаж, что снизило художественную ценность здания. С 1965 года в здании располагается Детская школа искусств №8 им. В.Ю. Виллуана.

ООО "Фрегат" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2014 году. Уставный капитал – 12 тысяч рублей. Генеральный директор – Антон Сергеевич Корягин, учредители – он же, а также Мария Игоревна Астахова и Елена Андреевна Леонтьева.

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