"МегаФон" начал предоставлять услугу мобильной электронной подписи документов Бизнес

"МегаФон" начал предоставлять услугу мобильной электронной подписи (МЭП) документов. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, с ее помощью можно подписывать юридически значимые документы прямо с мобильного устройства из любой точки мира, где есть сотовая связь.

В состав услуги входит сертификат электронной подписи, который выдает удостоверяющий центр "МегаФона", и специальная SIM-карта с записанным на ней программным обеспечением, позволяющим в удобном формате использовать электронную подпись в информационных системах. МЭП сертифицирована органами государственной власти и соответствует требованиям законодательства.

Процесс подписания происходит в один клик: на мобильный телефон или планшет владельцу подписи приходит всплывающее сообщение с краткой выдержкой из документа, который необходимо завизировать. Пользователю необходимо решить "отклонить" или "подписать" документ и подтвердить свое действие вводом PIN-кода. Особенно актуален такой мобильный формат будет для тех, кто часто в разъездах и командировках – решение можно использовать даже находясь в международном роуминге.

Для того, чтобы начать пользоваться мобильной электронной подписью, нет необходимости менять действующий номер телефона - новую SIM-карту можно получить взамен действующей, при этом, все обычные функции SIM-карты (возможность отправки смс, совершения голосовых вызовов и пользования Интернетом) сохраняются. Установка сложных программ шифрования и покупка дополнительных устройств и носителей также не понадобится.

"МегаФон" обеспечивает высокий уровень безопасности. Для подписания используется зашифрованный SMS-канал, который защищает подпись от рисков неавторизованного применения. Партнер "МегаФона" по проекту МЭП - компания "Крипто Про", занимающая лидирующее положение на рынке по распространению средств криптографической защиты информации.

"Рынок электронного документооборота быстро развивается. По оценкам аналитиков J’son&Partners Consulting, к концу 2018 года доля использования электронного документооборота в организациях вырастет до 46%, а общая выручка по рынку составит до 18 млрд рублей. Рынок мобильной электронной подписи, в свою очередь, только формируется - по нашим прогнозам, общая выручка к 2021 году составит около 100 миллионов рублей. Мы видим потенциал применения решения в сфере логистики, страхования, недвижимости, ритейла, банковских услуг, муниципальных и городских служб и планируем интегрировать наше решение со всеми популярными бизнес-ресурсами, в которых сейчас используется электронная подпись", - пояснил директор по маркетингу корпоративного бизнеса "МегаФона" Павел Захаров.