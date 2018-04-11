Экс-сотрудник нижегородской исправительной колонии подозревается во взяточничестве Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший сотрудник ИК-7 в Варнавинском районе Нижегородской области подозревается во взяточничестве. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 13 апреля 2018 года.

По версии следствия, еще осенью 2017 года подозреваемый, который тогда был начальником отдела колонии, за передачу четырех мобильных телефонов получил от осужденного 17,5 тысяч рублей. От сожительницы отбывающего наказание в колонии гражданина – взятку в 10 тысяч рублей за передачу одного телефона. При этом мобильные телефоны входят в перечень предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе.

Незаконные действия были выявлены сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Нижегородской области.

Уголовное дело по этим фактам было возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом за незаконные действия), ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Гражданин уволен с занимаемой должности.

Сейчас следователи СК устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование продолжается.