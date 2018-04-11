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Политика

Дмитрий Силивончик возглавил штаб Навального в Нижнем Новгороде

13 апреля 2018 14:05  [85] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Дмитрий Силивончик возглавил штаб политика Алексея Навального в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальной странице штаба ВКонтакте 12 апреля 2018 года.

"Дмитрий работал с нами с самого начала кампании: принимал участие во всех мероприятиях штаба, курировал группу безопасности на акциях, а также является одним из инициаторов проекта "Время дискуссий". Настало время Дмитрию возглавить нижегородский штаб", - указано в размещенном в соцсети посте.

Как сообщалось ранее, Анна Петкогло покинула должность координатора штаба 31 марта 2018 года. Ее назначили в сентябре 2017 года. До этого координатором являлась Анна Степанова.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Оппозиционный политик Алексей Навальный в них не участвовал, поскольку ЦИК не зарегистрировал его как кандидата.

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