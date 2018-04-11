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Общество

Суд закрыл кафе "У бани" в Нижнем Новгороде на 60 суток за антисанитарию

13 апреля 2018 14:10  [94] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приостановил деятельность кафе "У бани" в Нижнем Новгороде на 60 суток за антисанитарию. Об этом управление Роспотребнадзора по региону сообщило 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, проверка заведения общежития по адресу ул. Батумская, д. 7Б показала, что в кафе нет санузлов, горячей воды. Обеденный зал, барная стойка и производственное помещение содержатся в неудовлетворительном состоянии. Отсутствуют документы на продукты. У продавца не было медицинской книжки и санитарной одежды.

В отношении руководства кафе был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Решение вступило в законную силу.

Напомним также, что суд закрыл кафе "Жако" на 90 суток из-за антисанитарии.

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