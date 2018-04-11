Что включает в себя профилактика заболеваний позвоночника?

Заболевания позвоночника – это «бич» современного общества. Самое обидное, что дискомфорта можно избежать, если с раннего возраста выполнять ряд простых правил. Центр лечения позвоночника готов прийти на помощь и решить* множество проблем опорно-двигательного аппарата. Однако всё же лучше не допускать осложнений и не провоцировать развитие проблем.

Чтобы позвоночник функционировал хорошо, прежде всего, нужно правильно питаться и практиковать умеренные нагрузки. Если присутствует необходимость в том, чтобы долго стоять, то старайтесь, как можно чаще, менять положение и опорные ноги. Поза не должна оставаться стабильной. Если приходится часто носить тяжёлые сумки либо предметы, то тут важно научиться перераспределять нагрузку. Рекомендуется держать туловище прямо, а груз приближать к телу на максимальное расстояние. При подъёме тяжестей с земли не желательно наклоняться. Гораздо лучше согнуть ноги в коленях и присесть, после чего инициировать дальнейшие манипуляции.

Сидячая работа – это первый враг для здоровья. Если этого не избежать, то необходимо сделать рабочее место предельно комфортным. Желательно отдать предпочтение креслам или стульям со спинкой. Когда приходится много читать, то лучше обзавестись подставкой для книг. Очень важно держать шею прямо. Следует периодически вставать со стула и проявлять активность.

При выполнении домашних работ нужно стараться разгружать позвоночник, а именно найти какую-то точку опоры. При использовании пылесоса или швабры стоит позаботиться о достаточной длине инструментов. Нельзя допустить того, чтобы туловище сгибалось вперёд.

Особо избегать нужно однотипных движений, которые связаны с некоторым напряжением. Практиковать их длительное время нежелательно. В этом случае нагрузка на мышцы и связки может резко возрасти. Во время езды в лифте очень важно принимать облегчающую позу, с целью снизить вертикальную нагрузку на позвоночник.

Берегите здоровье смолоду, ведь только так может получиться избежать большого числа проблем в будущем, в том числе с позвоночником.

* О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.

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