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Экономика

Нижегородское правительство на 80% выполнило план по доходам от приватизации госимущества в 2017 году

13 апреля 2018 15:26  [97] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области на 80% выполнило план по доходам от приватизации государственного имущества в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте Законодательного собрания региона.

Как говорится в отчете о результатах приватизации за прошлый год, ожидаемый объем доходов в 2017 году составлял порядка 29 млн рублей. Фактически объем доходов составил 23,5 млн рублей. Так, правительство продало два здания, восемь помещений, пакет акций ПАО "Саровбизнесбанк" (0,00284% от уставного капитала) и дебаркадер, находившийся в затоне им. К.Маркса (Борский г.о.). Последний объект был продан ООО "ТГА-Волга" (г. Орел).

Не было продано 36 объектов, которые входили в план приватизации на 2017 год, в том числе 26 помещений, восемь зданий, установка по производству активированного минерального порошка и наплавной автодорожный мост.

Напомним, к приватизации на 2018-2020 годы предназначены 28 объектов недвижимости. Из них 14 расположены в Нижнем Новгороде, шесть – в Дзержинске, ещё шесть – в р.п. Виля Выксунского района, один – в Богородске, один – в Семёнове. Данные объекты преимущественно являются нежилыми помещениями, в р.п. Виля правительство намерено продать две эстакады площадью 360 кв метров и 552 кв метра. Область рассчитывает получить от приватизации этого имущества около 75 млн рублей.

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