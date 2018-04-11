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Происшествия

Пожар произошёл на полигоне ТКО в Богородском районе Нижегородской области 13 апреля

13 апреля 2018 15:38  [325] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар произошёл на полигоне твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Богородском районе Нижегородской области 13 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО.

Согласно информации, утром 13 апреля на телефон оперативного дежурного департамента поступило несколько анонимных звонков с сообщениями о возгорании на территории полигона ТКО ООО "ОРБ Нижний" вблизи деревни Лазарево (Богородский район).

Специалисты департамента выехали на место, где подтвердился факт горения, зафиксировано задымление.

Сообщается, что на месте продолжают работать инспекторы Росприроднадзора. Информация о возгорании также передана в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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