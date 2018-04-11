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Происшествия

Жители Югры получили условные сроки за мошенничество с криптовалютой в отношении нижегородца

13 апреля 2018 16:05  [83] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жители Югры получили условные сроки за мошенничество с криптовалютой в отношении нижегородца . Об этом сообщается на сайте УМВД округа 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, в 2017 году нижегородец обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Заявитель на одном из-интернет-форумов передал неизвестным лицам, принадлежащий ему код для работы с криптовалютой на 10 тысяч долларов для обмена на реальные деньги.

Полицейские установили, что к совершению данного преступления причастны жители Нягани 1993 года рождения, временно проживающие в Сургуте. В их отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

Злоумышленники, получив базу данных форума, осуществили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Получив учетные данные пользователей, злоумышленники создали тему по обмену кодов на рубли. Также молодые люди от имени различных пользователей, чьи данные они получили, оставляли положительные отзывы к созданной теме.

В результате этих действий житель Нижнего Новгорода передал злоумышленникам коды, рыночная стоимость которых на тот момент составляла около 820 тысяч рублей.

Обвиняемые зачислили полученный код на счет своей учетной записи и в дальнейшем распорядились им по своему усмотрению. Им назначено наказание в виде лишения свободы условно на 2,5 года.

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