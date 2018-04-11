Организация из Сосновского района Нижегородской области оштрафована на 500 тысяч рублей за взятки руководителю лесничества Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Организация из Сосновского района Нижегородской области оштрафована на 500 тысяч рублей за взятки руководителю лесничества. Об этом Генеральная прокуратура РФ сообщила 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что руководитель лесничества на протяжении длительного времени предоставлял площади в административном здании организации ООО "Калива". За это он ежемесячно получал вознаграждение от директора общества.

По этому факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Решение суда вступило в законную силу.

Кроме того, в отношении руководителя Сосновского лесничества возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).