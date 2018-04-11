Захламление эвакуационных путей и неправильное остекление - самые частые нарушения в ТЦ Дзержинска Нижегородской области Общество

Захламление эвакуационных путей и неправильное остекление стали самыми частыми нарушениями безопасности в ТЦ Дзержинска Нижегородской области.

Как сообщила 13 апреля 2018 года пресс-служба Думы города, вопросы безопасности торговых комплексов обсуждались на совещании с руководителями комплексов и сотрудники, отвечающими за их безопасность. В совещании приняли участие глава города, председатель городской антитеррористической комиссии (АТК) Сергей Попов, глава администрации Виктор Нестеров, главный государственный инспектор города по пожарному надзору Николай Оборин и секретарь дзержинской АТК Дмитрий Широков.

Попов акцентировал внимание собравшихся на важности ответственного и профессионального подхода к обеспечению безопасности торговых объектов: "У нас у всех в памяти трагедия, которая произошла в Кемерово. Думаю, что наши торговые центры проводят необходимую работу, но на достигнутом останавливаться нельзя. Нужно готовить персонал к действиям при возможных критических ситуациях. Это позволит снизить риск их возникновения, а если ЧП всe же произойдет, подготовка поможет действовать правильно, грамотно и обойтись без жертв", - сказал он.

Оборин рассказал, что в настоящее время в городе проводятся прокурорские проверки торговых объектов с привлечением сотрудников государственного пожарного надзора в качестве специалистов. К настоящему времени завершено семь проверок. Он перечислил недочеты, наиболее часто встречавшиеся при проверках, например, захламление эвакуационных путей и выходов товарами и оборудованием, остекление дверей эваковыходов обычным, а не армированным стеклом, что может привести к дополнительным травмам людей при эвакуации.



Оборин дал ряд рекомендаций по приведению ситуации в соответствие с требованиями. Также он поставил руководителей торговых объектов в известность о поступающих сигналах от горожан, которые информируют, что охранники в магазинах не всегда знают, где расположены эвакуационные выходы. Он напомнил, как должен действовать персонал при возникновении ЧС: "Во-первых, оповестить людей, находящихся внутри здания, о пожаре или другой ЧС. На каждом объекте есть система автоматической сигнализации или пожаротушения. Около каждого эвакуационного выхода находятся ручные пожарные оповещатели. Нажатие на кнопку включает систему оповещения. Далее необходимо оказать помощь эвакуированным и сообщить о ЧС пожарным". Оборин настоятельно рекомендовал использовать для дозвона в пожарную часть телефон 01 с городских номеров и 101 – с мобильных.

Широков проинформировал об изменениях в федеральном законодательстве, касающемся регламента обеспечения антитеррористической безопасности объектов. В частности, постановлением выделены торговые объекты из категории "места с массовым пребыванием людей". Поэтому в ближайшие месяцы потребуется сформировать новые паспорта безопасности крупных торговых объектов (ранее паспорта были оформлены на объекты как "места с массовым пребыванием людей"). На основании паспорта безопасности на каждом торговом объекте должен будет разработан перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности.

Главный инженер одного из торговых центров Евгений Кузин, рассказал, что администрация его предприятия с высоким уровнем ответственности подходит к вопросу организации безопасности: "У нас установлены все необходимые системы - автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, водяное пожаротушение. Дважды в год проводим плановые проверки и тренировки, обучаем всех продавцов и административный состав работать с огнетушителями и инструктируем о действиях при различных чрезвычайных ситуациях. Не так давно была получена информация о заложении взрывного устройства в нашем здании. Все службы быстро и оперативно среагировали, эвакуировали всех, и все закончилось хорошо", - рассказал Широков.

"Торговые центры сейчас являются не только местом совершения покупок, но и, зачастую, местом отдыха большого количества людей в выходные дни. И их пребывание на территории центров должно быть безопасным. Практика показывает, что любое послабление, халатность в организации системы безопасности приводит к трагедиям, где гибнут люди, дети, - это страшно. Поэтому наша общая задача, в том числе и этого совещания, - исключить возможности возникновения таких трагедий", - резюмировал Попов.

СПРАВКА:

На территории Дзержинска действует 743 магазина розничной торговли, в том числе 20 торговых центров и 12 комплексов торговой площадью более тысячи кв. м, торговые площади которых составляют 52% от общего числа.