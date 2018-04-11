Фирмы продолжают поставлять запчасти для нижегородских муниципальных автобусов под гарантийные письма, - НПАТ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фирмы продолжают поставлять запчасти для нижегородских муниципальных автобусов под гарантийные письма. Об этом сообщили в МП "Нижегородпассажиравтотранс" 13 апреля 2018 года.

По заявлению НПАТ, "информация о том, что не может приобрести запчасти для автобусов на газомоторном топливе из-за отсутствия средств, не соответствует действительности".

Предприятие подтверждает, что расчетный счет МП "Нижегородпассажиравтотранс" заблокирован. Однако, по данным МП, поставки запчастей, агрегатов и расходных материалов, необходимых для ремонта подвижного состава, продолжаются.

"Коммерческие организации продолжают поставки с отсрочкой платежей в МП "Нижегородпассажиравтотранс", опираясь на долгосрочные партнерские отношения и гарантийные письма муниципального предприятия", - заверили в НПАТ.

Из 144 единиц подвижного состава, поставленных в 2015 году, регулярно выходит на линию порядка 100 автобусов, оставшаяся почти треть, не выходит в рейсы и находится "на плановом ремонте и в резерве". "Необходимо отметить, что данное соотношение постоянно меняется, так как ремонтные работы проводятся на регулярной основе, так же как и работающий подвижной состав время от времени требует текущего обслуживания и ремонта", - рассказали в муниципальном предприятии.

Также сообщается, что для ремонта центральной поршневой группы был проведен электронный аукцион на поставку запчастей для автобусов ЛиАЗ. В результате торгов цена была снижена на 35,5%. По результатам аукциона был заключен контракт, сумма контракта не указана.

"В настоящее время поставки запасных частей для автобусов проходят в штатном режиме по контрактам, заключенным ранее. Кроме того, проводятся новые торги на поставку запасных частей, с целью заключения контрактов взамен тех, сроки действия которых истекают в ближайшее время",- добавили в НПАТ.

Кроме того, на предприятии сообщили, что закупка на поставку запчастей, которая была объявлена, а затем отменена в марте, объявлена повторно.

Напомним также, что количество выявленных на линиях автобусов НПАТ с техническими неисправностями выросло на 18% в январе-феврале 2018 года.