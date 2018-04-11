Запрет на лов рыбы в местах нереста в Нижегородской области вводится с 15 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Запрет на лов рыбы в местах нереста в Нижегородской области вводится с 15 апреля. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, также в это время действует запрет на промышленный вылов водных биологических ресурсов. Разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков не должно превышать двух.

Ознакомиться с картой запрещенных мест можно на сайте регионального Госохотнадзора.

Торговля свежей речной рыбой в этот период также будет находиться под запретом. В регионе будут проходить рейды по пресечению незаконной перевозки и несанкционированной торговли такой рыбой.

"Ограничения нужны для обеспечения благоприятных условий для нереста рыб, чтобы исключить шумовое воздействие, предотвратить гибель нерестящихся рыб на мелководье от винта лодки, икры и личинок - от волны, которой они выбрасываются на берег", - говорится в сообщении.

Административная ответственность за нарушение правил рыболовства, предусмотренная ч.2 ст.8.37 КоАП РФ, предполагает наложение штрафа от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи. За лов сетями в нерестовый период виновным лицам грозит ответственность вплоть до уголовной, предусмотренной ст.256 УК РФ. Кроме того, любой задержанный с уловом рыбы запрещенными орудиями лова обязан возместить нанесенный ущерб.

Сообщить о фактах браконьерства граждане могут по телефону единой круглосуточной экологической диспетчерской службы "Зеленый телефон": (831) 433-22-11, 8-800-200-99-25, а также на сайт службы: http://4332211.ru/.

Напомним, региональное правительство в 2017 году заявило о намерении активно бороться с браконьерскими "рыбацкими городками".