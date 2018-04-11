Стена складского помещения обрушилась в Базовом проезде в Нижнем Новгороде 13 апреля
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Стена складского помещения обрушилась в Базовом проезде в Нижнем Новгороде 13 апреля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, частично обрушилась кладка кирпичной стены складского помещения, принадлежащего АО "ТПП "Канавинское" (Базовый проезд, 9, Канавинский район). Жертв и пострадавших нет. В результате происшествия была повреждена газовая труба. Как отметили в ГУ МЧС, на подаче газа населению это никак не отразится, поскольку жители на нее "не запитаны".
Как сообщают очевидцы произошедшего в соцсетях, обрушившаяся кладка также повредила несколько автомобилей.
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