Стена складского помещения обрушилась в Базовом проезде в Нижнем Новгороде 13 апреля Происшествия

Стена складского помещения обрушилась в Базовом проезде в Нижнем Новгороде 13 апреля Фото: ЧП ДТП Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Стена складского помещения обрушилась в Базовом проезде в Нижнем Новгороде 13 апреля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.



Согласно информации, частично обрушилась кладка кирпичной стены складского помещения, принадлежащего АО "ТПП "Канавинское" (Базовый проезд, 9, Канавинский район). Жертв и пострадавших нет. В результате происшествия была повреждена газовая труба. Как отметили в ГУ МЧС, на подаче газа населению это никак не отразится, поскольку жители на нее "не запитаны".



Как сообщают очевидцы произошедшего в соцсетях, обрушившаяся кладка также повредила несколько автомобилей.