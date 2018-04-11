Вопрос проведения Дней национальных культур в Дзержинске Нижегородской области рассмотрели в Гордуме 12 апреля Общество

Заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и национальными диаспорами при главе Дзержинска Нижегородской области состоялось 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы.

Согласно информации, в повестку были включены два вопроса: об использовании возможностей религиозных организаций и национальных диаспор по пропаганде нравственных ценностей традиционной семьи и здорового образа жизни, а также об общественно-массовых мероприятиях с участием религиозных конфессий и национальных диаспор в 2018 году на территории Дзержинска.

Одно из озвученных на заседании предложений касалось проведения Дней национальных культур накануне Дня народного единства (день татарской, таджикской, армянский, еврейской, узбекской и других культур). Представителям диаспор было предложено подумать над форматом проведения таких дней.

Также представители диаспор и конфессий предложили ряд проектов по укреплению межнационального согласия. Так, председатель НРОО "Конгресс ираноязычных народов" Эрадж Боев рассказал о проекте, успешно реализуемом в Нижнем Новгороде и который можно было бы транслировать на дзержинских молодежных площадках: это презентация "Традиции здорового образа жизни в культуре народов России". Замглавы городской администрации Валентина Сахарова предложила сделать этот проект частью традиционного городского марафона "Мы выбираем жизнь!". Председатель дзержинского отделения "Нижегородской армянской общины Роман Аршакян предложил организовать турнир национальных видов спорта, в котором бы приняли участие представители разных диаспор. Председатель НРОО выходцев из республики Таджикистан "УМЕД" ("Надежда") Мутрибшо Мирзоев предложил заложить в городе фруктовый сад, в создании которого поучаствовали бы представители разных диаспор. Также он отметил, что в планах его организации проведение спортивных мероприятий, например, соревнований по волейболу, посвященных 10-летию "Умед".

Еще одна тема, которую затронули участники заседания, это культурная и социальная адаптация мигрантов, которые приезжают в Дзержинск. Так, председатель НРОО выходцев из республики Узбекистан "Саховат" Анвар Балтаев указал на такую проблему, как трудности обучения детей, приехавших из Узбекистана, русскому языку. В связи с чем предложил рассмотреть возможность организации обучающих курсов, которые были бы полезны и детям, и взрослым.

В свою очередь Роман Аршакян отметил, что дети из армянских семей зачастую плохо знают свой родной язык. Поэтому также обратился к представителям городской администрации с просьбой о содействии в создании воскресной армянской школы, чтобы дети из армянских семей имели возможность учить армянский язык.