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Общество

Нижегородский минсельхоз планирует начать посевную кампанию в конце апреля 2018 года

13 апреля 2018 18:18  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский минсельхоз планирует начать посевную кампанию в конце апреля 2018 года. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, в регионе сейчас заготовлено 89,4 тысячи т семян яровых зерновых, что составляет 101% от потребности, картофеля - 37,9 тысячи т (92%), 200 т многолетних трав (75%) и 198 т льна-долгунца (88%). Хозяйства продолжают закупку семян.

Кроме того, под урожай 2018 года в области посеяно 206,2 тысячи га озимых культур, в том числе 203 тысячи га зерновых. По предварительному прогнозу, гибель растений составит не более 7%, что находится в пределах среднемноголетних значений. В случае гибели все погибшие посевы озимых будут пересеяны яровыми зерновыми культурами. Для этого в страховом фонде области имеется 12,7 тысяч т семян яровых зерновых культур, что позволит пересеять порядка 55 тысячи га озимых.

Напомним, урожайность зерна в Нижегородской области увеличилась на 4 ц/га в 2017 году.

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