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Общество

Спасатели выезжали на эвакуацию 26 рыбаков со льдины в Нижегородской области 13 апреля

13 апреля 2018 18:26  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Спасатели выезжали на эвакуацию 26 рыбаков со льдины в Городецком районе Нижегородской области 13 апреля 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 15:45 от дежурного единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Городецкого района в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение, что на р. Волге около ГЭС на льдине оказались отрезанными от "большой земли" 26 рыбаков.

К месту происшествия выехали спасатели и сотрудники транспортной полиции на судне на воздушной подушке. До прибытия спасателей рыбаки самостоятельно эвакуировались на берег. Никто не пострадал. Медицинская помощь никому не потребовалась.

ГУ МЧС настоятельно рекомендует рыбакам завершить сезон подледного лова и не подвергать свои жизни опасности.

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