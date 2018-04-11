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Общество

Совет по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области планирует провести фестиваль "Высота 52"

13 апреля 2018 18:30  [92] Общество

Совет по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области планирует провести фестиваль "Высота 52" для пяти тысяч человек. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, члены совета сообщили врио губернатора Глебу Никитину идею проведения фестиваля во время заседания совета. Никитин поручил профильным министерствам и ведомствам оказать поддержку предложенным идеям.

"Активность совета даже превзошла мои ожидания. Ребята сразу поверили, что их идеи будут поддержаны. Второе заседание произвело очень приятное впечатление. Было представлено много интересных конкретных инициатив. Мы утвердили план работы совета, и я с оптимизмом смотрю на перспективы его работы", - сказал Никитин.

"Фестиваль сможет объединить более пяти тысяч молодых людей, занятых в более чем 20 сферах общественной жизни. Три основные площадки - это Арсенал, территория образования; площадь Минина и Пожарского, территория движения; Александровский сад, территория созидания", - рассказала один из членов совета Татьяна Старова.

"Проведение такого фестиваля совершенно изменит облик молодежной политики в регионе. Проект позволит воспринимать Нижегородскую область как регион, который поддерживает и продвигает молодежную культуру", - резюмировал врио губернатора.

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