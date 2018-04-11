Традиционная донорская акция "По зову сердца" прошла в Нижегородском филиале "Т Плюс" Общество

Традиционная донорская акция "По зову сердца" прошла в Нижегородском филиале "Т Плюс" 13 апреля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно информации, дни донора в нижегородском офисе компании проходят каждые полгода начиная с октября 2012 года, нынешний был уже 24 по счету. В коллективе сложился круг постоянных доноров – порядка пятидесяти, которых теперь в первую очередь и приглашают для участия в акции сотрудники бригады Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой. О том, смогут ли сдать кровь новые доноры, медики сообщают заранее. На этот раз к донорскому движению присоединилось четыре человека, хотя желающих было много больше. Всего за прошедшие годы энергетики филиала сдали порядка 500 л крови.

"Энергетика – социально ориентированный бизнес, и очень здорово, что в компании работает много отзывчивых и неравнодушных людей. Ведь донорская кровь – это возвращенное кому-то здоровье, а во многих случаях спасенная жизнь, – отметил директор филиала Александр Фролов.

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В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.