Администрация Советского района Нижнего Новгорода планирует провести благоустройство 18 памятников к 9 мая Общество

Фото: администрация Советского района

Администрация Советского района Нижнего Новгорода планирует провести ремонтно-восстановительные работы по благоустройству 18 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации 13 апреля 2018 года.

Благоустройство будет проводиться в рамках подготовки к 9 Мая и в ходе месячника по благоустройству. Из 18 памятных мест, запланированных к ремонту, восемь находится на кладбище "Марьина роща" и 10 - на территории района.

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики района Татьяна Орлова сообщила, что благоустройство будет проводиться предприятиями и ссузами, взявшими шефство над памятниками. По её словам, вокруг 18 памятных мест будет произведена уборка мусора, отремонтированы и окрашены перила и ограждения мемориалов. При наступлении теплой сухой погоды вокруг памятных мест, где это возможно, будут разбиты цветники.

Кроме того, будут приведены в порядок 16 мемориальных досок, посвященных Великой Отечественной войне, очищены стены домов, на которых они расположены.