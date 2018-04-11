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Общество

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде 17-летней Полины Петрачковой

14 апреля 2018 16:58  [63] Общество

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде 17-летней Полины Петрачковой. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, девушка ушла из дома на проспекте Молодежный в Автозаводском районе 10 апреля и не вернулась.

Приметы: рост 157 см, телосложение плотное, глаза карие, волосы темные до плеч. На левой руке - шрамы от порезов. Была одета в малиновую куртку с темно-серой опушкой на капюшоне, черную толстовку с рисунком, черные брюки с серебристыми лампасами и черно-белые кроссовки Adidas. При себе имела маленькую темно-синюю сумку.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о пропавшей, сообщать ее по телефону 283-82-00 (волонтёры) или по каналу связи 102 (полиция).

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