Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде 17-летней Полины Петрачковой Общество

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде 17-летней Полины Петрачковой. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, девушка ушла из дома на проспекте Молодежный в Автозаводском районе 10 апреля и не вернулась.

Приметы: рост 157 см, телосложение плотное, глаза карие, волосы темные до плеч. На левой руке - шрамы от порезов. Была одета в малиновую куртку с темно-серой опушкой на капюшоне, черную толстовку с рисунком, черные брюки с серебристыми лампасами и черно-белые кроссовки Adidas. При себе имела маленькую темно-синюю сумку.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о пропавшей, сообщать ее по телефону 283-82-00 (волонтёры) или по каналу связи 102 (полиция).