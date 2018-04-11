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Общество

Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода закроет площадку фонда Водяновой на реконструкцию 16 апреля

15 апреля 2018 13:12  [92] Общество
Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода закроет площадку фонда Водяновой на реконструкцию 16 апреля

Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода закроет площадку фонда Водяновой на реконструкцию 16 апреля

Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода закроет площадку фонда Водяновой на реконструкцию 16 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации.

Согласно информации, из-за демонтажа оборудования будут закрыты детская игровая спортивная площадки.

"За почти 12 лет активной эксплуатации под открытым небом игровые элементы конструкции пришли в негодность. Дирекция парка совместно с фондом Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" неоднократно предпринимали меры по ремонту конструкции, однако "латание дыр" - не выход из ситуации. Мы заботимся о безопасности детей, поэтому предъявляем самые строгие критерии к качеству игрового оборудования", - отмечается в сообщении со ссылкой на главу администрации Автозаводского района Александра Нагина.

Напомним, что фонд "Обнаженные сердца" анонсировал создание игрового парка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2018 году

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