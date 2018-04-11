Нижегородский ТРК "Небо" вновь эвакуирован из-за срабатывания пожарной сигнализации Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский ТРК "Небо" вновь эвакуирован из-за срабатывания пожарной сигнализации 15 апреля. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места происшествия.

На данный момент администрация торгового центра ожидает прибытия пожарных машин.

Напомним, что предыдущая эвакуация произошла в данном центре 8 апреля, когда из-за ДТП на разгрузочно-погрузочной зоне торгового центра автомобилем был задет водный сплинкер, в связи с чем произошло срабатывание всей системы противопожарной безопасности в центре.