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Общество

Вице-премьер РФ Виталий Мутко посетил Нижний Новгород с рабочим визитом 15 апреля

15 апреля 2018 20:46  [177] Общество
Вице-премьер РФ Виталий Мутко посетил Нижний Новгород с рабочим визитом 15 апреля

Вице-премьер РФ Виталий Мутко посетил Нижний Новгород с рабочим визитом 15 апреля

Вице-премьер РФ Виталий Мутко посетил Нижний Новгород с рабочим визитом 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, Мутко и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин оценили ход реконструкции железнодорожного вокзала и станцию метро "Стрелка". Как сообщил представитель генподрядчика строительства станции метро, все работы идут по графику. На контактный рельс подведен ток, завершается внутренняя отделка станции, установлены лавочки. Пробные пуски вагонов метро запланированы в ближайшее время.

"Решение построить станцию метро "Стрелка" было правильным. Станция позволит улучшить транспортную логистику в городе. Абсолютно точно, что "Стрелка" будет введена в строй вовремя", - подчеркнул Виталий Мутко.

Напомним, что в конце марта нижегородская прокуратура высказывала опасения относительно возможного срыва сроков по строительству метро и ремонту фасадов к ЧМ в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что управление госохраны ОКН Нижегородской области намерено упростить согласование ремонта фасадов в преддверии ЧМ.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено выделить из резервного фонда 645,5 млн рублей Нижегородской области на строительство метро.

Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620"). П факту мошенничества при строительстве расследуется уголовное дело.

Замглавы горадминистрации Анатолий Молев 13 марта 2018 года сообщал о том, что готовность станции метро "Стрелка" составляет 77%. И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Антон Аверин 15 марта сообщил, что готовность "Стрелки" составляет 94%, и что сроки ее сдачи никаких опасений не вызывают.

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