Уголовное дело возбуждено в отношении директора УК в Дзержинске Нижегородской области за ущерб в 1,4 млрд рублей Общество

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Уголовное дело возбуждено в отношении директора управляющей компании в Дзержинске Нижегородской области по обвинению в причинении имущественного ущерба на 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 16 апреля 2018 года.

Прокуратурой установлено, что с 1 сентября 2016 года по 1 сентября 2017 года директор управляющей компании перечислил средства с расчетного счета организации и потратил их на нужды третьих лиц. Отмечается, что общая сумма средств составляла 1 млрд 359,9 млн рублей, они были предназначены для оплаты поставки теплоресурса ООО "Дзержинсктеплогаз".

29 марта 2018 года в отношении директора было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).