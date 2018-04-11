Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Нижегородской области 17-18 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Нижегородской области 17-18 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

Согласно информации Верхне-Волжского УГМС, сегодня, 16 апреля, в регионе ожидается температура до +15°, ночью - +4°, небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1 м/с.

С 17 апреля до конца недели, согласно прогнозам синоптиков, в области ожидаются кратковременные дожди, переменная облачность. 17 апреля столбики термометров поднимутся до +17°, ночью - +8°. Ветер сменится на восточный, 3 м/с. 18 апреля дневная температура будет около +14°, ветер – северо-западный, 3 м/с.