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Спорт

БК "Нижний Новгород" уступил красноярскому "Енисею" со счётом 79:85

16 апреля 2018 10:20  [306] Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" уступил красноярскому "Енисею" со счётом 79:85 в домашнем матче Единой Лиги ВТБ 15 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый отрезок гости начали со счёта 0:8, к её завершению счёт составлял 13:26 в пользу "Енисея". Во втором отрезке разрыв достиг 17 очков. Но на большой перерыв "Нижний" ушел при рабочем отставании – 39:45.

Игра закончилась со счётом 79:85. После поражения нижегородцы остались на седьмой строчке в турнирной таблице, но, как отметил главный тренер БК "НН" Зоран Лукич, команда "практически потеряла шансы на выход в плей-офф". "Я хочу поздравить нашего соперника с полностью заслуженной победой. Моя команда вышла сегодня на матч по-пижонски. Не могу сказать, что это касается всех игроков, но некоторые работали исключительно на собственную статистику, а не на командный результат. Наверное, думают уже, где проведут следующий сезон. Всю неделю объясняли команде, что соперник будет играть спокойно и расслабленно, без давления. Пока мы сообразили, что к чему, исход матча решился в первой четверти", - прокомментировал игру Лукич.

Следующую встречу клуб проведёт с "Зенитом" (Санкт-Петербург) 22 апреля в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в предыдущем матче 9 апреля БК "НН" потерпел поражение от московского ЦСКА.

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