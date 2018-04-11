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Пенсионерка пострадала при столкновении автобуса со столбом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 15 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 18:30 на ул. Комсомольская, 21. Согласно информации, водитель автобуса ЛиАЗ 5256, следовавшего по маршруту №11, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень и световую опору.
В результате ДТП один пассажир автобуса, 63-летняя женщина, была госпитализирована с сотрясением головного мозга.
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