Пенсионерка пострадала при столкновении автобуса со столбом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 15 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка пострадала при столкновении автобуса со столбом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 15 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 18:30 на ул. Комсомольская, 21. Согласно информации, водитель автобуса ЛиАЗ 5256, следовавшего по маршруту №11, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень и световую опору.

В результате ДТП один пассажир автобуса, 63-летняя женщина, была госпитализирована с сотрясением головного мозга.