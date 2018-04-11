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Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у имеющего отделение в Нижнем Новгороде "ОФК Банка"

16 апреля 2018 11:45  [89] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Центробанк РФ отозвал лицензию у имеющего отделение в Нижнем Новгороде банка "Объединенный финансовый капитал" (ПАО). Об этом сообщается в материалах на сайте регулятора.

Согласно информации, лицензия у кредитной организации отозвана с 16 апреля 2018 года. Отмечается, что проблемы в деятельности ПАО "ОФК Банк" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий, применяя различные схемы в целях формального соблюдения установленных ЦБ пруденциальных норм деятельности. Агентство по страхованию вкладов, на которую возложены функции временной администрации, выявило полную утрату банком собственных средств.

Также банк не раз допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части несоблюдения обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также своевременности и достоверности представлявшейся в уполномоченный орган информации. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.

Отметим, что в Нижнем Новгороде работало отделение кредитной организации. Оно располагалось на ул. Володарского, 49.

ПАО "ОФК Банк" – участник системы страхования вкладов, а значит вкладчикам банка будет выплачено страховое возмещение.

Напомним, летом 2017 года ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра", который имел в Нижнем Новгороде два филиала.

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