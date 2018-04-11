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Происшествия

СУ СК проводит проверку по факту гибели мужчины и женщины на пожаре в Ковернинском районе Нижегородской области

16 апреля 2018 11:57  [405] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту гибели мужчины и женщины на пожаре в Ковернинском районе 15 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, ночью 15 апреля в кирпичном двухквартирном доме в деревне Понурово произошел пожар, после тушения которого сотрудники МЧС обнаружили в одной из комнат тела 29-летнего мужчины и 21-летней женщины. При осмотре их тел следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили.

По предварительным данным, очаг пожара располагался в комнате, где обнаружены тела, в непосредственной близости от кровати. Следователи не исключают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Отмечается, что погибший мужчина курил. По предварительным данным, мужчина и женщина нигде не работали, злоупотребляли спиртными напитками.

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