Почти 50 загораний травы и мусора зарегистрировано в Нижегородской области 15 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 50 загораний травы и мусора зарегистрировано в Нижегородской области 15 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 47 загораний травы и мусора. Площадь, пройденная огнем, составила почти 19 тысяч кв.метров. "Как правило, подобные загорания происходят из-за человеческого фактора. По фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено два человека", - сообщает МЧС.

Кроме того, по результатам космического мониторинга 15 апреля в 14:10 была обнаружена термоточка в г.о. Навашинский в 800 метрах от села Новошино. Термоточка подтвердилась как неконтролируемый пал травы на площади 250 кв.метров. Как сообщает МЧС, возгорание было ликвидировано в тот же день, угрозы населенному пункту нет.

Напомним, в текущем году первый пал травы был зарегистрирован 9 апреля в Навашинском городском округе.