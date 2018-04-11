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Происшествия

Почти 50 загораний травы и мусора зарегистрировано в Нижегородской области 15 апреля

16 апреля 2018 13:38  [76] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 50 загораний травы и мусора зарегистрировано в Нижегородской области 15 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 47 загораний травы и мусора. Площадь, пройденная огнем, составила почти 19 тысяч кв.метров. "Как правило, подобные загорания происходят из-за человеческого фактора. По фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено два человека", - сообщает МЧС.

Кроме того, по результатам космического мониторинга 15 апреля в 14:10 была обнаружена термоточка в г.о. Навашинский в 800 метрах от села Новошино. Термоточка подтвердилась как неконтролируемый пал травы на площади 250 кв.метров. Как сообщает МЧС, возгорание было ликвидировано в тот же день, угрозы населенному пункту нет.

Напомним, в текущем году первый пал травы был зарегистрирован 9 апреля в Навашинском городском округе.

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Теги:
МЧС Пожары
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