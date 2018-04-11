Как можно вернуть долг законным путём?

Считается, что в возврате долгов «все средства хороши», но лучше всё-таки избрать правильный и законный. Разобраться во всех нормах закона самостоятельно будет крайне сложно, поскольку это направление в юриспруденции имеет некоторую специфику. В этом случае без поддержки профессиональных юристов компании «ЮрФакт-МСК» может не обойтись. С деталями сотрудничества можно ознакомиться по ссылке http://jurfact-msk.ru/uslugi/vziskaniye-dolgov.

Перед сторонами стоит одна задача – достичь взаимопонимания и согласия. Если переговоры не увенчаются успехом, то всегда можно привлечь «арбитра», в роли которого выступает государство. Однако в приоритете мирное урегулирование конфликта.

В первую очередь нужно попытаться решить дело до суда. Разбирательство может занять массу времени. Не стоит забывать и про судебные издержки. Их сумма может оказаться значительной. Договориться всегда проще и дешевле. Однако даже на этом этапе без помощи квалифицированного юриста бывает сложно.

Должник должен понимать, что если дело дойдёт до суда, то он может забыть о статусе добропорядочного гражданина. Подумайте на предмет реструктуризации кредита. Юрист сможет грамотно донести до обладателя кредита все последствия и неприятные стороны судебного процесса. Можно переуступить свои права на требование возврата денежных средств «третьим лицам». Однако в этом случае придётся пожертвовать внушительной частью суммы.

Судебное взыскание задолженности уже стало нормой. Всё большее количество людей прибегает к такому способу взаимодействия с должниками. Если юрист квалифицированный и грамотный, то можно рассчитывать на возврат денег в полном объёме и в оптимально короткий срок. Иногда в исковые требования можно включить и моральный ущерб. В этом случае главное, чтобы истец не действовал голословно, а действительно имел на руках письменное доказательство своей правоты. Тогда вероятность положительного решения более велика. Однако кроме этого доказать наличие долга помогут свидетельские показания и прочие факты, которые способны подтвердить передачу денежных средств.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.