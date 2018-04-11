Почему нельзя экономить на канцелярии?

Без канцелярских товаров в рамках современности не обойтись. Её покупают и для личных нужд и для предприятий. Без канцелярии сложно представить школьные будни. Для того чтобы обзавестись всем необходимым люди отправляются в канцелярский магазин либо заказывают товар посредством сети. Второй способ покупки пользуется всё большим спросом ввиду своего удобства и возможности потратить меньшие денежные средства. Однако экономия уместна далеко не всегда.

Важно понимать, что канцелярские товары закупаются на долгосрочную перспективу. Многие из них можно использовать дни и месяцы. Именно поэтому нельзя отдавать предпочтение товарам низкого качества. Лучше приобрести одну хорошую вещь и использовать её на протяжении года, чем каждый месяц покупать замену. Если речь идёт о такой канцелярии, как дырокол, степлер, лотки и различные подставки, то срок их эксплуатации довольно длительный. Хотя последний зависит от надёжности производителя и того факта, насколько щепетильно он относится к качеству продукции. Понятно, что хорошие вещи просто не могут стоить дёшево, они заметны издалека.

По внешнему виду канцелярских товаров сразу можно определить финансовое состояние компании и оценить её умение распоряжаться средствами. Если офис часто посещают клиенты, потенциальные инвесторы или партнёры, то следует позаботиться об имидже организации. Хорошая качественная канцелярия – это показатель благосостояния. Кроме того, дешёвые принадлежности очень часто выходят из строя, причём в самый неподходящий момент. Они могут негативно отразиться на производительности, а также изрядно подпортить настроение. Надёжные производители уделяют особое внимание практичности, удобству, а также дизайну. Многообразие форм и оттенков будет практически гарантировано.

С тем фактом, что работника офиса встречают «по ручке» не поспоришь. Если она будет самой дешёвой или одноразовой, то этот факт может спровоцировать сомнения у потенциальных партнёров. Очень часто престиж фирмы играет ключевую роль. Как известно, он состоит из мелочей. Именно поэтому, пожалуй, на канцелярии экономить нельзя.

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