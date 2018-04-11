Проект изменений в закон Нижегородской области о тишине представлен для общественного обсуждения в интернете до 20 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект изменений в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области" представлен для общественного обсуждения в интернете до 20 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Зааконодательного собрания региона 16 апреля.

Согласно информации, документ размещен на официальном сайте правительства области. Замечания и предложения принимаются комитетом Законодательного Собрания по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса по адресу электронной почты kgkhzsno@sinn.ru до 20 апреля.

Напомним, что законопроектом предложено уточнить периоды времени, на которые распространяются требования к обеспечению тишины и покоя граждан в отношении производства ремонтных работ в многоквартирных домах. В будние дни предлагается установить такой период с 20:00 до 07:00 часов (в действующей редакции регионального закона – с 22:00 до 07:00). В субботу, воскресенье и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни – с 20:00 до 10:00 (в действующей редакции регионального закона – с 23:00 до 10:00).

"Поступают обращения жителей, поэтому мы предлагаем прописать в законе, что сверлить и выполнять другие шумные работы в многоквартирном доме можно до восьми часов вечера. Эта проблема особенно актуальна для новостроек, где ремонт может вестись годами. При этом мы учли, что многие люди работают до 18:00 – до 20:00 у них останется время на проведение мелких ремонтных работ", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олег Шавин.

Напомним также, что в сентябре 2017 года депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили отмену закона о тишине на период проведения ЧМ-2018.