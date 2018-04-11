Как правильно украсить помещение картинами?

Любая стена – это не просто конструкция, которая отделяет одно помещение от другого. Она может стать отличным плацдармом для полёта фантазии. Для каждого человека важна атмосфера в доме. Ни для кого не секрет, что она состоит их деталей. Создать благоприятную обстановку помогут различные аксессуары. К числу наиболее удачных и популярных можно отнести картины.

Купить акварель кисти современных художников можно в интернете. Выбор предложений настолько многообразен, что легко получится подобрать изображение, что будет отвечать вкусовым предпочтениям и при этом удачно гармонировать с интерьером.

Как же правильно расположить картину? В первую очередь желательно, чтобы она находилась на уровне глаз. Тогда зритель сможет по достоинству оценить изображение и заложенную в нём глубину. Необходимо, чтобы картина несла позитив, покой, уют и мир. Агрессия в пределах дома или квартиры будет неуместна. Такая работа вряд ли положительным образом отразиться на обстановке, подарит хорошее настроение и успокоит после тяжёлого рабочего дня.

Удачнее всего картина будет смотреться над диванной или каминной зоной, кроватью либо в месте расположения обеденного стола. Однако в этом случае нет никаких ограничений. Главное, чтобы для конкретного произведения искусства было достаточно места, оно отвечало общему настроению комнаты и выглядело уместным.

Очень важно не перепутать спокойствие с унынием. Картина не должна вызывать грусть или тоску. Изображение обязано быть в меру ярким, но живым. Хотя оттенки стоит подбирать, опираясь на интерьер. Иногда комнате не хватает именно цветового акцента.

Для кухни больше подойдут натюрморты, что будут вызывать аппетит, для спальни – пейзажи, которые провоцируют мечтательность, и создают уют. В помещении, где обитают дети, идеально будут смотреться яркие изображения со сказочными героями либо выдуманными элементами. В этом случае картины должны научить ребёнка фантазировать. Для гостиной больше подойдут динамичные сюжеты.

Понятно одно, что без присутствия картин в интерьере, пожалуй, сложно обойтись, когда стоит задача сделать его гармоничным.

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