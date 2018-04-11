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Политика

Мэр Нижнего Новгорода планирует использование полиграфа при приеме на работу в администрацию

16 апреля 2018 14:20  [61] Политика
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов пока не определился с кандидатами на должности всех заместителей главы администрации.

Владимир Панов в ходе брифинга 16 апреля 2018 года пока не назвал ни одного из новых замов, которые будут работать после утверждения новой структуры в администрации города.

Ранее Панов говорил о том, что в новой структуре первым замом будет Наталия Казачкова, вторым – Анатолий Молев, третьим – Александр Герасименко, четвертым – Иван Носков. Руководители пятого, шестого, седьмого и восьмого направлений пока не определены. На брифинге Панов также заметил, что в четвертый блок дополнительно войдет еще одно направление, о котором не было заявлено ранее. В настоящее время, по его словам, объявлен конкурс о внедрении системы "Наш Нижний", для того, чтобы получать все обращения от жителей города по вопросам жилищно-коммунальных услуг и передавать через систему напрямую в блок ЖКХ. Панов сказал, что таким образом будет проще контролировать исполнение заявок от нижегородцев.

Также ранее сообщалось, что в структуре администрации появится еще одна новая должность - руководитель аппарата главы города, который будет непосредственно подчиняться главе и заниматься, в том числе, кадровыми вопросами. На брифинге Панов рассказал, что после утверждения новой структуры, оформление людей на работу в администрацию будет более прозрачным, оценка кандидатов будет происходить на современном уровне, в том числе, с использованием полиграфа. На вопрос журналистов, кто именно возглавит аппарат главы города, Панов не ответил.

"Будет разработана модель компетенции под каждую должность. Далее состоится проверка кандидатов в форме тестирования. После этого, специалисты должны будут выявить компетенции конкретного кандидата в соответствии с моделью", - ответил Панов.

Ожидается, что структура будет вынесена на обсуждение комиссий городской Думы в апреле 2018 года и утверждена на заседании 25 апреля. Напомним, ранее рассматривалась структура с семью замами.

Напомним также, что врио губернатора Глеб Никитин 15 января 2018 года утвердил новую структуру облправительства, согласно которой число заместителей губернатора также увеличилось до восьми: вице-губернатор и семь замов по направлениям.

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