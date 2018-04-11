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Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" уведомил жителей Дзержинска и Кстова о возможности ареста их жилья за долги

16 апреля 2018 14:24  [26] Общество

Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" уведомил жителей Дзержинска и Кстова о возможности ареста их жилья за долги. Об этом пресс-служба компании сообщила 16 апреля 2018 года.

Согласно информации, компания направила порядка 800 уведомлений о возможном аресте жилья, в случае если должник имеет в собственности два и более помещений. Общая сумма долга за данные коммунальные услуги вышеуказанных граждан превышает 38 млн рублей. Уведомления были направлены филиалом от имени поставщика отопления и горячего водоснабжения в рамках плановой работы с должниками.

В случае неоплаты или неполной оплаты долга с учетом начисленных пени, указанных в письме, документы будут направлены в суд с дальнейшим возложением на собственника всех судебных издержек. После решения суда на основании п.4 ст.69 ФЗ N229 "Об исполнительном производстве" взыскание будет обращено на один из указанных в уведомлении объектов недвижимости с дальнейшей реализацией в счет долгов.

"В рамках текущей работы с должниками мы проводим информационно-разъяснительную работу с жителями, которые имеют по несколько квартир в собственности, но не предпринимают никаких попыток погасить долги за потребленные ресурсы. Во избежание негативных последствий мы настоятельно рекомендуем данным гражданам не дожидаться подачи документов в суд и самостоятельно оплатить задолженность за отопление и горячую воду. Если информация об объектах недвижимости изменилась, то жители могут позвонить по указанным в уведомлении телефонам", - отметил директор Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

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