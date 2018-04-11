Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2018 15:11  [78] Нижегородская область получит 35 млн рублей из бюджета РФ на внедрение информационных систем в больницах
16 апреля 2018 14:30  [89] "Теплоэнерго" планирует завершить благоустройство после зимнего ремонта сетей в Нижнем Новгороде до 31 мая
16 апреля 2018 14:24  [437] Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" уведомил жителей Дзержинска и Кстова о возможности ареста их жилья за долги
16 апреля 2018 13:57  [622] Проект изменений в закон Нижегородской области о тишине представлен для общественного обсуждения в интернете до 20 апреля
16 апреля 2018 12:25  [206] Нижегородская дирекция по проведению спортмероприятий планирует направить 24,9 млн рублей на пресс-центр для ЧМ
16 апреля 2018 11:54  [173] Нижегородская администрация планирует получить проект рекультивации шуваловской промзоны к концу декабря 2018 года
16 апреля 2018 11:42  [165] Внедрением "Карты гостя" в Нижегородской области займется "Ситикард"
16 апреля 2018 09:42  [927] Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Нижегородской области 17-18 апреля
16 апреля 2018 09:27  [378] Уголовное дело возбуждено в отношении директора УК в Дзержинске Нижегородской области за ущерб в 1,4 млн рублей
15 апреля 2018 20:46  [1524] Вице-премьер РФ Виталий Мутко посетил Нижний Новгород с рабочим визитом 15 апреля
Общество

"Теплоэнерго" планирует завершить благоустройство после зимнего ремонта сетей в Нижнем Новгороде до 31 мая

16 апреля 2018 14:30  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Теплоэнерго" планирует завершить работы по восстановлению благоустройства после зимнего ремонта сетей в Нижнем Новгороде до 31 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации 16 апреля.

Согласно информации, всего предстоит благоустроить 557 участков в семи районах города: Канавинском, Ленинском, Московском, Нижегородском, Приокском, Советском и Сормовском.

Как сообщается в пресс-релизе компании, весной 2018 года предстоит восстановить более 11 тысяч кв.м асфальтового полотна и около 55 тысяч кв.м газонов. "К работам на отдельных участках уже приступили, в частности, начались работы по замене асфальтового полотна и ремонту тротуаров, чтобы автомобилистам и пешеходам были обеспечены максимально комфортные условия. Работы по восстановлению газонов традиционно планируются на май, чтобы земля успела просохнуть после схода снега", - говорится в сообщении.

"Принцип работы ОАО "Теплоэнерго": сделать лучше, чем было, поэтому после проведения любых ремонтных работ мы особый акцент делаем на качество благоустройства. Зимой, когда погодные условия не позволяют восстанавливать дорожное полотно, бордюры и газоны, мы выполняем временное благоустройство в "зимнем" варианте. Но как только устанавливается погода, мы начинаем масштабное восстановление участков после зимы с устройством качественного асфальтового покрытия, газонов, бордюров", - подчеркнул генеральный директор ОАО "Теплоэнерго" Александр Котельников.

СПРАВКА:
Согласно правилам производства земляных и ремонтных работ, период с 15 октября по 25 апреля определен как "зимний период". В этот период благоустройство мест раскопок восстанавливают во временном или зимнем варианте. С 25 апреля наступает "летний период", в течение которого нарушенное зимой благоустройство восстанавливается уже в окончательном варианте.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph