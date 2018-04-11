"Теплоэнерго" планирует завершить благоустройство после зимнего ремонта сетей в Нижнем Новгороде до 31 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Теплоэнерго" планирует завершить работы по восстановлению благоустройства после зимнего ремонта сетей в Нижнем Новгороде до 31 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации 16 апреля.



Согласно информации, всего предстоит благоустроить 557 участков в семи районах города: Канавинском, Ленинском, Московском, Нижегородском, Приокском, Советском и Сормовском.

Как сообщается в пресс-релизе компании, весной 2018 года предстоит восстановить более 11 тысяч кв.м асфальтового полотна и около 55 тысяч кв.м газонов. "К работам на отдельных участках уже приступили, в частности, начались работы по замене асфальтового полотна и ремонту тротуаров, чтобы автомобилистам и пешеходам были обеспечены максимально комфортные условия. Работы по восстановлению газонов традиционно планируются на май, чтобы земля успела просохнуть после схода снега", - говорится в сообщении.

"Принцип работы ОАО "Теплоэнерго": сделать лучше, чем было, поэтому после проведения любых ремонтных работ мы особый акцент делаем на качество благоустройства. Зимой, когда погодные условия не позволяют восстанавливать дорожное полотно, бордюры и газоны, мы выполняем временное благоустройство в "зимнем" варианте. Но как только устанавливается погода, мы начинаем масштабное восстановление участков после зимы с устройством качественного асфальтового покрытия, газонов, бордюров", - подчеркнул генеральный директор ОАО "Теплоэнерго" Александр Котельников.



СПРАВКА:

Согласно правилам производства земляных и ремонтных работ, период с 15 октября по 25 апреля определен как "зимний период". В этот период благоустройство мест раскопок восстанавливают во временном или зимнем варианте. С 25 апреля наступает "летний период", в течение которого нарушенное зимой благоустройство восстанавливается уже в окончательном варианте.