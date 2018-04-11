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Общество

Нижегородская область получит 35 млн рублей из бюджета РФ на внедрение информационных систем в больницах

16 апреля 2018 15:11  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область получит 35 млн рублей из бюджета РФ на внедрение информационных систем в больницах. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 12 апреля 2018 года №659-р, согласно которому распределяются субсидии 75 регионам на указанные цели. Из резервного фонда правительства России выделяются 2 млрд рублей в соответствии с заявками субъектов РФ.

Развитие информатизации медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, призвано обеспечить: ведение в медицинских организациях расписаний приема врачей в электронном виде; дистанционную запись граждан на прием к врачу с использованием единого портала госуслуг; электронный медицинский документооборот, в том числе ведение электронных медицинских карт пациентов, обмен документацией в форме электронных документов между медицинскими организациями; автоматизированное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения; формирование счетов за оказанную медпомощь для оплаты территориальным фондам обязательного медицинского страхования и автоматизированное информационное взаимодействие с информационными системами этих фондов.

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