Объем отгруженных товаров в Дзержинске Нижегородской области в 2017 году вырос на 1,5% Экономика

Объем отгруженных товаров в Дзержинске Нижегородской области в 2017 году вырос на 1,5% по сравнению с 2016 годом – до 89,3 млн рублей. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 16 апреля 2018 года.

Согласно информации, коммерческий оборот крупных и средних организаций города сохранился примерно на уровне 2016 года (100,4%) и составил 113 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций города составил более 12 млрд рублей (112% от уровня 2016 года).

В 2017 году по Дзержинску признана целесообразной реализация 38 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций 1,7 млрд рублей и созданием 700 рабочих мест. На прошедшем в Нижнем Новгороде VI Международном бизнес-саммите подписаны соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Дзержинска с компаниями ООО "Оргсинтез ПроЛаб" и АО "НПП "Макстон Дзержинск". Кроме того, положительно рассмотрена заявка на строительство нового здания школы №2 на ул. Буденного.

Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров отметил, что в городе активно развивается сфера жилищного строительства. На данный момент действует 14 разрешений на строительство жилых многоквартирных домов. Сейчас строятся многоквартирные жилые дома на пр. Циолковского, пр. Ленина, ул. Красноармейской, ул. Удриса. За 2017 год введено в строй 30 тысяч кв. м жилья (многоквартирные жилые дома, и индивидуальное жилищное строительство).

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям за январь-декабрь 2017 года составил 35,5 млрд рублей и сохранился на уровне 2016 года (100,9%). Оборот общественного питания составил 998 млн рублей (индекс физического объема – 101,5%).

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций Дзержинска за 2017 год составила 26,4 тысячи рублей и увеличилась относительно 2016 года на 7,7 %. Количество зарегистрированных безработных на 1 января 2018 года - 551 человек, уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,42%, напряженность на рынке труда – 0,29.

Нестеров также сообщил о том, что по данным министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области по итогам 2017 года Дзержинск занял пятое место по уровню социально-экономического развития среди муниципальных районов и городских округов с уровнем развития выше среднего.