Официальные доходы большинства нижегородских депутатов в Госдуме снизились в 2017 году Политика

Владимир Блоцкий Фото: Государственная Дума

Официальные доходы большинства нижегородских депутатов в Госдуме снизились в 2017 году. Сведения о доходах опубликованы на сайте Госдумы.

Наибольший доход по-прежнему у Владимира Блоцкого (КПРФ) – 200,13 млн рублей, однако это на 33% меньше, чем в 2016 году (было 260,19 млн рублей). Ему принадлежат восемь земельных участков, три дома и четыре квартиры в России. Земельный участок и дом в Великобритании, а также два легковых автомобиля (Porsche Panamera 4s, Porsche Cayenne Diesel) и машиноместо. Вместе с супругой они владеют еще одной квартирой в России.

Жена парламентария заработала 2,88 млн рублей (в 2016 году – 2,37 млн рублей). Ей принадлежат три квартиры, два автомобиля (BMW X6 XDrive 30D, Ford F 450), машиноместо. В 2017 году в ее собственности появился земельный участок под дачное строительство (2135 кв.м.) и дом (435 кв.м.), а также смотровой колодец.

Доход Дениса Москвина ("Единая Россия") составил 4,39 млн рублей (в 2016 году – 16,46 млн рублей, снижение на 73%). В собственности депутата находится квартира (369,2 кв.м.) и автомобиль Mercedes-Benz ML350 4MATIC. Супруга задекларировала 1,3 млн рублей (в 2016 году – 5 млн рублей). Она владеет земельным участком (1201 кв.м.), домом (327 кв.м.), квартирой (310,4 кв.м.) и парковочным местом.

Наталья Назарова задекларировала 9,86 млн рублей доходов (в 2016 году – 15,7 млн рублей, снижение на 37%). В собственности она имеет только квартиру площадью 66,3 кв.м.

Вячеслав Никонов заработал 8,23 млн рублей (в 2016 году – 8,82 млн рублей, снижение на 7%). В его собственности - три земельных участка (955 кв м - доля в праве ½, 700 кв м, 750 кв м), жилой дом (282,6 кв м, доля в праве ½), объект незавершенного строительства (313,6 кв.м.) и легковые автомобили Lexus RX350 и Lexus ES350. Его жена заработала 5,43 млн рублей (в 2016 году – 3,31 млн). Она владеет квартирой (83 кв.м.) двумя нежилыми помещениями (101,1 и 44 кв.м.).

При этом увеличились доходы у Вадима Булавинова и Артема Кавинова (ЕР).

Доход Булавинова составил 11,15 млн рублей (в 2016 году – 6,29 млн рублей, рост на 77%). В собственности он имеет квартиру площадью 125,4 кв м, автомобили Toyota Land Cruiser и УАЗ-390944, две моторные лодки ("Albatros LS-2055M", "Tracker Targa V175 WT"), а также машиноместо.

Супруга депутата задекларировала 21,36 млн рублей (в 2016 году ее доход составлял 10 тысяч рублей, годом ранее – 23,3 млн рублей). В ее собственности находятся три земельных участка (4311, 2000 и 1400 кв.м.), два дома (697,7 и 37,6 кв.м.), квартира (64,7 кв.м.), два нежилых помещения (259 кв м, 134,6 кв м) и здание (2,018,4 кв.м.). Кроме того, у нее стало на один автомобиль больше: к уже имеющимся Lexus LX 570 и Mercedes-Benz GLE 350 D добавился BMW X3.

Доход Артема Кавинова составил 4,67 млн рублей (в 2016 году – 3 млн рублей, рост на 56%). Ему принадлежат два земельных участка (1470 и 3261 кв.м.), квартира (161,4 кв.м.), треть квартиры (общая площадь 38,3 кв.м.), автомобили Toyota Land Cruiser и УАЗ 315195. Супруга заработала 1,86 млн рублей (в 2016 году – 1,38 млн рублей). В ее собственности: гараж площадью 16,2 кв метров и автомобиль Toyota RAV 4.

Напомним, что все депутаты были избраны в сентябре 2016 года, до этого часть из них не были госслужащими. Сейчас официально они не могут получать доход в каких-либо коммерческих структурах.