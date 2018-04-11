Общегородской субботник пройдет в Дзержинске Нижегородской области 21 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Общегородской субботник пройдет в Дзержинске Нижегородской области 21 апреля. Об этом пресс-служба горадминистрации 16 апреля 2018 года.

Согласно информации, месячник по благоустройству стартовал в Дзержинске 3 апреля и продлится до 15 мая. По словам главы администрации города Виктора Нестерова, активно ведутся такие работы, как уборка смета с городских улиц, ямочный ремонт дорог, вывоз мусора с внутридворовых территорий и территории городского кладбища.

Кроме того, МБУ "Город" проводит ревизию состояния дворовых площадок, находящихся в оперативном управлении для последующего устранения выявленных недостатков (в течение месяца будут произведены ремонт, восстановительные работы или покраска там, где необходимо).

В рамках месячника еще предстоят такие работы, как обрезка кустарников, побелка деревьев, приведение в порядок Обелисков Славы в поселках, ликвидация несанкционированных свалок, покраска бордюров, очистка от грязи и объявлений световых опор, удаление сухостоя. Кроме того, в конце апреля - начале мая (в зависимости от погодных условий) в Дзержинске начнется высадка цветов. В первую очередь в преддверии Дня Победы будет разбита клумба на пл. Героев.

Нестеров призвал дзержинцев внести свой вклад в благоустройство города и принять активное участие в общегородском субботнике, который запланирован с 10:00 до 14:00.