Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2018 18:58  [139] Около двух тысяч человек приняли участие в "Тотальном диктанте-2018" в Нижегородской области
16 апреля 2018 17:57  [70] Обучение общественному наблюдению за проведением ЕГЭ прошли 150 нижегородских студентов
16 апреля 2018 17:50  [79] Комитет по туризму ЗС НО одобрил штрафы за несанкционированную продажу алкоголя во время ЧМ
16 апреля 2018 17:46  [96] Ростехнадзор оштрафовал 89 нижегородских предприятий по заявлениям "ТНС энерго НН" из-за долгов
16 апреля 2018 17:39  [98] "Центр управления пассажирскими перевозками в рамках тестового матча отработал на "пять", - Вадим Власов
16 апреля 2018 17:35  [134] Движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода из-за подготовки к параду Победы
16 апреля 2018 17:33  [79] Общегородской субботник пройдет в Дзержинске Нижегородской области 21 апреля
16 апреля 2018 17:29  [91] Роспотребнадзор продлил приостановление розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией на полгода с 20 апреля
16 апреля 2018 16:42  [658] Нижегородский минтранс считает необходимым увеличить число маршрутов муниципальных перевозчиков до 60% в 2019 году
16 апреля 2018 15:11  [152] Нижегородская область получит 35 млн рублей из бюджета РФ на внедрение информационных систем в больницах
Общество

Ростехнадзор оштрафовал 89 нижегородских предприятий по заявлениям "ТНС энерго НН" из-за долгов

16 апреля 2018 17:46  [96] Общество

Волго-Окское управление Ростехнадзора в 2017 – 2018 годах оштрафовало 89 нижегородских предприятий по заявлениям ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" из-за долгов за электроэнергию.

Как сообщила 16 апреля 2018 года пресс-служба компании, эти предприятия проигнорировали уведомления ПАО "ТНС энерго НН" о необходимости самостоятельного ограничении энергопотребления по причине задолженности по оплате потребленной электроэнергии.

Предприятия-должники были оштрафованы на суммы от 50 до 100 тысяч рублей в соответствии со ст.9.22 КоАП РФ. Среди оштрафованных: нефтемаслозавод "Варя" (Нижний Новгород), завод по производству и переработке нефтепродуктов ЗАО "АвиаТехМас" (Нижний Новгород), судостроительная компания ЗАО "АКС-ИНВЕСТ" (Нижний Новгород), завод автомобилестроительной отрасли ПАО "Красная Этна (Нижний Новгород)", завод по производству металлоизделий ПАО "Труд" (Выкса), свинокомплекс ЗАО "Ильиногорское" (Володарский район).

В соответствии со ст.9.22 КоАП РФ, нарушение порядка полного или частичного ограничения энергоснабжения, а также отсутствие оформленного акта аварийной брони для социально значимых потребителей, считаются административными правонарушениями, которые влекут за собой штрафные санкции. На предприятие за это может быть наложен штраф в сумме до 200 тысяч рублей. Руководитель предприятия может быть оштрафован на 100 тысяч рублей либо дисквалифицирован на срок от двух до трех лет.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph