Ростехнадзор оштрафовал 89 нижегородских предприятий по заявлениям "ТНС энерго НН" из-за долгов Общество

Волго-Окское управление Ростехнадзора в 2017 – 2018 годах оштрафовало 89 нижегородских предприятий по заявлениям ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" из-за долгов за электроэнергию.

Как сообщила 16 апреля 2018 года пресс-служба компании, эти предприятия проигнорировали уведомления ПАО "ТНС энерго НН" о необходимости самостоятельного ограничении энергопотребления по причине задолженности по оплате потребленной электроэнергии.

Предприятия-должники были оштрафованы на суммы от 50 до 100 тысяч рублей в соответствии со ст.9.22 КоАП РФ. Среди оштрафованных: нефтемаслозавод "Варя" (Нижний Новгород), завод по производству и переработке нефтепродуктов ЗАО "АвиаТехМас" (Нижний Новгород), судостроительная компания ЗАО "АКС-ИНВЕСТ" (Нижний Новгород), завод автомобилестроительной отрасли ПАО "Красная Этна (Нижний Новгород)", завод по производству металлоизделий ПАО "Труд" (Выкса), свинокомплекс ЗАО "Ильиногорское" (Володарский район).

В соответствии со ст.9.22 КоАП РФ, нарушение порядка полного или частичного ограничения энергоснабжения, а также отсутствие оформленного акта аварийной брони для социально значимых потребителей, считаются административными правонарушениями, которые влекут за собой штрафные санкции. На предприятие за это может быть наложен штраф в сумме до 200 тысяч рублей. Руководитель предприятия может быть оштрафован на 100 тысяч рублей либо дисквалифицирован на срок от двух до трех лет.