"Ростелеком" добавил в пакет "Быть в плюсе" для малого и среднего бизнеса сервис "СМС-реклама" Бизнес

"Ростелеком" добавил в пакет "Быть в плюсе" для малого и среднего бизнеса новый сервис "СМС-реклама". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 16 апреля 2018 года.

Согласно информации, "СМС-реклама" – простой и доступный способ эффективной коммуникации с клиентами, который позволяет снижать затраты на привлечение новых покупателей, настраивать рассылки и повышать продажи по существующей базе, а также отслеживать эффективность и окупаемость рекламных кампаний. В интуитивно понятном веб-интерфейсе сервиса удобно сегментировать клиентскую базу по полу, возрасту, доходу и другим параметрам.

Сервис позволяет организовывать персонализированные рассылки от имени компании, а в тексте настроить автоматическую подстановку имени, возраста или даты рождения получателя. В зависимости от размера базы и потребностей бизнеса, клиенты могут подключить готовые пакеты, которые включают от одной до пяти тысяч СМС.

"Мы постоянно совершенствуем наши продукты и сервисы, учитывая потребности клиентов. Для малых и средних компаний очень нужны недорогие и эффективные инструменты коммуникации со своей клиентской базой – это залог успешного развития бизнеса. "СМС-реклама" как раз такой сервис: стоимость одного контакта с клиентом здесь и без того ниже, чем у других рекламных каналов, а в пакете "Быть в плюсе" экономия еще более ощутима", – пояснил директор направления департамента корпоративного маркетинга ПАО "Ростелеком" Сергей Таболин.

"Быть в плюсе" – пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов "Ростелекома": виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ.