Обучение общественному наблюдению за проведением ЕГЭ прошли 150 нижегородских студентов Общество

Обучение общественному наблюдению за проведением ЕГЭ прошли 150 нижегородских студентов. Об этом министерство образования, науки и молодежной политики региона сообщило 16 апреля 2018 года.

Согласно информации, второй обучающий семинар по вопросам организации общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации состоялся 14 апреля 2018 года. В семинаре приняли участие студенты из четырех образовательных организаций высшего образования и 10 профессиональных образовательных организаций региона.

"Организаторы государственной итоговой аттестации надеются на сотрудничество со студенческой общественностью. Их работа в качестве общественных наблюдателей имеет большое значение в обеспечении прозрачности и объективности экзаменационной кампании, так как они сами не так давно были участниками ЕГЭ и ОГЭ", - прокомментировали в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

В рамках программы семинара представлена презентация проекта "Корпус общественных наблюдателей" - тренинг командообразования. Представители министерства познакомили студентов с основными аспектами прохождения процедуры аккредитации в качестве общественного наблюдателя в регионе, взаимодействия общественных наблюдателей с организаторами экзаменов, а также нормативными основами деятельности общественных наблюдателей за ходом проведения государственной итоговой аттестации.

Организатором мероприятия стала нижегородская областная организация российского союза молодежи при содействии минобрнауки.