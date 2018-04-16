"МегаФон" объяснил сбои в работе связи в Нижегородской области 16 апреля обрывом ВОЛС Бизнес

МегаФон объяснил сбои в работе связи в Нижегородской области 16 апреля обрывом ВОЛС

"МегаФон" объяснил сбои в работе связи в Нижегородской области 16 апреля 2018 года обрывом волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня в нескольких городах Центрального федерального округа на сети "МегаФона" наблюдалось временное повышение процента неуспешности соединений. Причиной стал обрыв ВОЛС сторонней организацией. В настоящее время трафик перемаршрутизирован, и сеть работает в штатном режиме", - отмечается в сообщении.