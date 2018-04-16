Последние новости рубрики Бизнес
16 апреля 2018 18:45  [85] "МегаФон" объяснил сбои в работе связи в Нижегородской области 16 апреля обрывом ВОЛС
16 апреля 2018 17:55  [347] "Ростелеком" добавил в пакет "Быть в плюсе" для малого и среднего бизнеса сервис "СМС-реклама"
16 апреля 2018 13:13  [320] "Газпром межрегионгаз НН" планирует ограничить поставку газа 11 теплоснабжающим организациям Нижегородской области за долги
13 апреля 2018 14:16  [327] Нижегородское правительство планирует субсидировать предпринимателям кредиты на рыбоводство
13 апреля 2018 13:10  [455] "МегаФон" начал предоставлять услугу мобильной электронной подписи документов
12 апреля 2018 15:12  [331] Выручка нижегородского ЗЗГТ выросла в 20 раз в 2017 году
12 апреля 2018 13:12  [267] Сотрудники НБД-Банка ознакомили студентов с работой своего кредитного учреждения
11 апреля 2018 19:04  [358] НБД-Банк планирует направить на выплату дивидендов почти 153 млн рублей из прибыли за 2017 год
11 апреля 2018 18:49  [1962] Альфа-Банк выпустил молодежную карту NEXT с дизайном Покраса Лампаса
11 апреля 2018 14:20  [670] Нижегородская строительная фирма выплатила 225 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела
Бизнес

"МегаФон" объяснил сбои в работе связи в Нижегородской области 16 апреля обрывом ВОЛС

16 апреля 2018 18:45  [85] Бизнес
МегаФон объяснил сбои в работе связи в Нижегородской области 16 апреля обрывом ВОЛС

МегаФон объяснил сбои в работе связи в Нижегородской области 16 апреля обрывом ВОЛС

"МегаФон" объяснил сбои в работе связи в Нижегородской области 16 апреля 2018 года обрывом волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня в нескольких городах Центрального федерального округа на сети "МегаФона" наблюдалось временное повышение процента неуспешности соединений. Причиной стал обрыв ВОЛС сторонней организацией. В настоящее время трафик перемаршрутизирован, и сеть работает в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Связь
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph